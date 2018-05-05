Беспилотник «Иноходец» осенью появится на вооружении Минобороны

Минобороны готово осенью принять на вооружение беспилотный летательный аппарат «Иноходец», рассказал замминистра обороны Юрий Борисов

Беспилотник может находиться в воздухе в течение 30 часов и способен поднимать до 450 кг полезной нагрузки, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Борисова телеканалу «Звезда»

«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач. Я думаю, что это вопрос сентября — октября месяца», — сказал он.

Также Борисов рассказал, что в течение года будет завершена работа над тяжелым беспилотником «Альтиус», который способен нести до боевую нагрузку до 2 тонн.

Впервые «Иноходец» и «Альтиус» были представлены на форуме «Армия-2015».