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Беспилотник «Иноходец» осенью появится на вооружении Минобороны
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Беспилотник «Иноходец» осенью появится на вооружении Минобороны 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Минобороны готово осенью принять на вооружение беспилотный летательный аппарат «Иноходец», рассказал замминистра обороны Юрий Борисов.
Беспилотник может находиться в воздухе в течение 30 часов и способен поднимать до 450 кг полезной нагрузки, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Борисова телеканалу «Звезда».
«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач. Я думаю, что это вопрос сентября — октября месяца», — сказал он.
Также Борисов рассказал, что в течение года будет завершена работа над тяжелым беспилотником «Альтиус», который способен нести до боевую нагрузку до 2 тонн.
Впервые «Иноходец» и «Альтиус» были представлены на форуме «Армия-2015».
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