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Десять МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами стоят на опытно-боевом дежурстве
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Десять МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами стоят на опытно-боевом дежурстве 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ДЕСЯТЬ САМОЛЕТОВ МИГ-31 С ГИПЕРЗВУКОВЫМИ РАКЕТАМИ «КИНЖАЛ» ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРО СТОЯТ НА ОПЫТНО-БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ И ГОТОВЫ К ПРИМЕНЕНИЮ — ЗАМГЛАВЫ МО РФ
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