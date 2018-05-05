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Десять МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами стоят на опытно-боевом дежурстве
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Десять МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами стоят на опытно-боевом дежурстве
РИА Новости
58 минут назад
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РИА Новости
ДЕСЯТЬ САМОЛЕТОВ МИГ-31 С ГИПЕРЗВУКОВЫМИ РАКЕТАМИ «КИНЖАЛ» ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРО СТОЯТ НА ОПЫТНО-БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ И ГОТОВЫ К ПРИМЕНЕНИЮ — ЗАМГЛАВЫ
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