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На воду спустили третий по счёту малый ракетный корабль «Шквал»
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На воду спустили третий по счёту малый ракетный корабль «Шквал» 

RT на русском 1 час назад
Третий по счёт малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 («Каракурт») спущен на воду на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом.
По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, проект был реализован в рекордные сроки, передаёт РИА Новости.
«Ещё совсем недавно, меньше, чем два года назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль», — сказал он.
Он отметил, что корабль располагает мощной артиллерийской установкой и является носителем крылатых ракет «Калибр».
«У этого корабля у первого смонтирована уже зенитно-ракетная установка «Панцирь». Поэтому корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик», — добавил Борисов.
Ранее стало известно, что корабль «Шквал» спустят на воду 5 мая.
В октябре 2017 года ФАН передавало, что в Петербурге на воду был спущен ледокол «Илья Муромец».
RT на русском: последние новости
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