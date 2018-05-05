На воду спустили третий по счёту малый ракетный корабль «Шквал»

По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, проект был реализован в рекордные сроки, передаёт РИА Новости

«Ещё совсем недавно, меньше, чем два года назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль», — сказал он.

Он отметил, что корабль располагает мощной артиллерийской установкой и является носителем крылатых ракет «Калибр».

«У этого корабля у первого смонтирована уже зенитно-ракетная установка «Панцирь». Поэтому корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик», — добавил Борисов.

Ранее стало известно, что корабль «Шквал» спустят на воду 5 мая.