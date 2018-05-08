Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели со школьниками мастер-класс по рукопашному бою

Мероприятие прошло в городе Гиссар в рамках спортивного праздника по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни!», который организован российским соединением в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В средней школе №1 в городе Гиссар Республики Таджикистан прошел спортивный праздник по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни!», который организовали военнослужащие российской военной базы. Мероприятие состоялось в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие российского соединения продемонстрировали школьникам основы армейского рукопашного боя и приемы с оружием. Юноши и девушки также обучались порядку разборки и сборки автомата. Учащиеся средней школы №1 специально для мероприятия подготовили праздничный концерт, где исполнили патриотические номера и песни военных лет. В завершении акции «А ну-ка, парни!» выступил вокально-инструментальный ансамбль «Форт-Пост».

Первый выпуск школы в городе Гиссар состоялся в 1941 году. Тогда все юноши ушли добровольцами на фронт. На сегодняшний день в школе обучается свыше 1800 учеников.