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Военнослужащие 201-й военной базы подготовили к 9 Мая танки-памятники в Душанбе и Турсунзаде
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Военнослужащие 201-й военной базы подготовили к 9 Мая танки-памятники в Душанбе и Турсунзаде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Проведение реставрационных работ на мемориалах уже стали традицией для военнослужащих российского соединения в Таджикистане.
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане в преддверии Дня Победы провели восстановление советского танка Т-34-85 и привели в порядок мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2.
Эти памятники установлены в городах Душанбе и Турсунзаде. Реставрационные работы на мемориалах уже стали традицией для российских военнослужащих. Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения провели помывку боевой машины, восстановили лакокрасочное покрытие и нанесли опознавательные знаки.
Танк, названный именем Иосифа Сталина, участвовал в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей 2-го Белорусского фронта. На боевой машине остались вмятины от снарядов и осколков на башенной броне. Душанбинский ИС-2 был выпущен в 1944 году. После войны он был доставлен поездом в Таджикистан. Машину включили в состав танкового полка 201-й мотострелковой дивизии. В 1985-м году танк своим ходом прибыл на площадь и был водружен на постамент перед Стелой Героев.
Шефство над танком Т-34-85 в городе Турсунзаде военнослужащие взяли в 2015 году. Перед празднованием Дня Победы проводят его реставрацию. Танк был выпущен в 1944 году, участвовал в боях за освобождение Венгрии и Австрии, в битве за Берлин, войну закончил в Праге 1 мая 1945 года. После войны был передислоцирован в Таджикистан в составе 16-й танковой бригады. В 1987-м году Т-34-85 был установлен в парке Победы в городе Турсунзаде.
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