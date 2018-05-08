Военнослужащие 201-й военной базы подготовили к 9 Мая танки-памятники в Душанбе и Турсунзаде

Проведение реставрационных работ на мемориалах уже стали традицией для военнослужащих российского соединения в Таджикистане

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане в преддверии Дня Победы провели восстановление советского танка Т-34-85 и привели в порядок мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2.

Эти памятники установлены в городах Душанбе и Турсунзаде. Реставрационные работы на мемориалах уже стали традицией для российских военнослужащих. Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения провели помывку боевой машины, восстановили лакокрасочное покрытие и нанесли опознавательные знаки.

Танк, названный именем Иосифа Сталина, участвовал в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей 2-го Белорусского фронта. На боевой машине остались вмятины от снарядов и осколков на башенной броне. Душанбинский ИС-2 был выпущен в 1944 году. После войны он был доставлен поездом в Таджикистан. Машину включили в состав танкового полка 201-й мотострелковой дивизии. В 1985-м году танк своим ходом прибыл на площадь и был водружен на постамент перед Стелой Героев.