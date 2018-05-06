Ещё
В Душанбе появилась мемориальная доска при госпитале российской военной базы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Душанбе появилась мемориальная доска при госпитале российской военной базы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие военные медики, сотрудники госпиталя, командование и военнослужащие российского соединения.
В преддверии 73 годовщине Дня Победы в 451 военном госпитале при 201 российской военной базе, дислоцированной в Республике Таджикистан, состоялось торжественное открытие мемориальной доски и музея военно-медицинской славы.
В мероприятии приняли участие военные медики, сотрудники госпиталя, командование и военнослужащие российского соединения, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Таджикистан, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Открытие мемориальной доски началось с минутой молчания, присутствующие почтили память военных медиков, офицеров и солдат, погибших на фронтах ВОВ. Как отметил временно исполняющий обязанности командира мотострелкового соединения полковник Игорь Коледа, «сложно переоценить вклад медицинских работников в победу советских войск, которые с первых же дней войны спасали бойцов, не жалея себя».
Среди экспонатов музея при военном госпитале — медицинские инструменты, которыми пользовались врачи во время Великой Отечественной войны, сохранившиеся фотографии и вырезки из советских газет о работе учреждения.
Военный госпиталь был образован в городе Душанбе 5 сентября 1926 года. В годы Великой Отечественной войны он стал эвакогоспиталем глубокого тыла страны, с вместимостью до 350 коек. В 1979-1989 гг. здесь лечились военнослужащие ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан.
ТК «Звезда»: последние новости
«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего беспилотника «Корсар» Тяжелый беспилотник «Альтиус» сможет нести до двух тонн боевой нагрузки Минобороны РФ закупит беспилотники «Корсар»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов31
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1646
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию336
Украине запретили использовать «Джавелины»260
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс229
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин отменил наказание министру транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение