В Душанбе появилась мемориальная доска при госпитале российской военной базы

В мероприятии приняли участие военные медики, сотрудники госпиталя, командование и военнослужащие российского соединения.

В преддверии 73 годовщине Дня Победы в 451 военном госпитале при 201 российской военной базе, дислоцированной в Республике Таджикистан , состоялось торжественное открытие мемориальной доски и музея военно-медицинской славы.

В мероприятии приняли участие военные медики, сотрудники госпиталя, командование и военнослужащие российского соединения, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Таджикистан, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Открытие мемориальной доски началось с минутой молчания, присутствующие почтили память военных медиков, офицеров и солдат, погибших на фронтах ВОВ. Как отметил временно исполняющий обязанности командира мотострелкового соединения полковник Игорь Коледа, «сложно переоценить вклад медицинских работников в победу советских войск, которые с первых же дней войны спасали бойцов, не жалея себя».

Среди экспонатов музея при военном госпитале — медицинские инструменты, которыми пользовались врачи во время Великой Отечественной войны, сохранившиеся фотографии и вырезки из советских газет о работе учреждения.