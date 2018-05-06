В Душанбе появилась мемориальная доска при госпитале российской военной базы 

В мероприятии приняли участие военные медики, сотрудники госпиталя, командование и военнослужащие российского соединения.
В преддверии 73 годовщине Дня Победы в 451 военном госпитале при 201 российской военной базе, дислоцированной в Республике Таджикистан, состоялось торжественное открытие мемориальной доски и музея военно-медицинской славы.
В мероприятии приняли участие военные медики, сотрудники госпиталя, командование и военнослужащие российского соединения, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Таджикистан, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Открытие мемориальной доски началось с минутой молчания, присутствующие почтили память военных медиков, офицеров и солдат, погибших на фронтах ВОВ. Как отметил временно исполняющий обязанности командира мотострелкового соединения полковник Игорь Коледа, «сложно переоценить вклад медицинских работников в победу советских войск, которые с первых же дней войны спасали бойцов, не жалея себя».
Среди экспонатов музея при военном госпитале — медицинские инструменты, которыми пользовались врачи во время Великой Отечественной войны, сохранившиеся фотографии и вырезки из советских газет о работе учреждения.
Военный госпиталь был образован в городе Душанбе 5 сентября 1926 года. В годы Великой Отечественной войны он стал эвакогоспиталем глубокого тыла страны, с вместимостью до 350 коек. В 1979-1989 гг. здесь лечились военнослужащие ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан.