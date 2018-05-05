Судьба «Терминатора», премьера «Бук-3», новые беспилотники: интервью с замминистра обороны Борисовым

— Юрий Иванович, больше всего говорили накануне парада о «Терминаторе», состоится его премьера на Красной площади. Чем эта боевая машина поддержки танков заслужила право участвовать в параде?

— Я бы сказал, она не заслужила. Она выстрадала. Разработка эта уже достаточно давно проведена, но, к сожалению, ей не находилось места применения, мы долго раздумывали, брать или не брать этот образец. Решили апробировать эту машину во время сирийского конфликта, она прекрасно себя показала. Именно это явилось толчком, чтобы мы лицом обратились к этой машине. Машина действительно оказалась по своему функционалу уникальной: возможности и танка, и боевой машины пехоты — все объединено в одном.

Это условно можно назвать машиной поддержки танков. На самом деле это отдельная боевая единица, которая эффективно может вести себя и в условиях городской застройки, и в условиях пересеченной местности. Она обладает очень серьезным вооружением: это противотанковые средства, ПТУРы у нее на вооружении стоят, две скоростные пушки, крупнокалиберный пулемет…

— Гранатометы по бокам…

— Да… поэтому это само по себе грозное оружие.

Мы всегда стараемся сделать какой-то сюрприз для россиян. И на параде самый лучший праздник для нас — показать, чем живут Вооруженные Силы, показать все новинки. В этом году на самом деле много новинок, на них надо обратить пристальное внимание. Во-первых, это новые защищенные автомобили «Тайфун-К» 4x4. Уже три года подряд мы показываем публике «Тайфун-К 6x6», которые, кстати, тоже себя прекрасно показали в Сирии . А эта новинка («Тайфун-К» 4X4) тоже обладает очень хорошими функциональными возможностями, характеристиками, также себя показала неплохо в Сирии. Более того, этот автомобиль («Тайфун-К» 4X4) будут использовать наши десантники, она еще и может десантироваться в отличие от ее предыдущих моделей.

Ну и, как мы уже сказали, это боевая машина поддержки танков «Терминатор». (Будут) показаны модернизированные образцы зенитно-ракетной техники ПВО Сухопутных войск: это «Тор-М2» и «Бук-М2». Продлили жизнь образцам, которые были разработаны еще в 70-е годы. Функциональность их значительно увеличилась после модернизации. В частности, «Тор» теперь может стрелять с ходу при скорости 40 километров. «Бук» получил возможность работать по многим целям одновременно.

Но это не значит, что мы на этом останавливаемся, модернизация продолжается. Могу сказать: мы уже имеем модификацию «Бука-3» и второй год подряд серийно закупаем. Я думаю, придет время — через год мы покажем его широкой публике на очередном параде.

Показываем новый автомобиль — защищенный «Урал432009». Это тоже класс автомобилей, которые очень неплохо себя проявили именно во время конфликтных ситуаций.

Впервые мы демонстрируем робототехнику: это роботы разминирования и ударный робот, «Уран-6» и «Уран-9», которые, кстати, тоже были опробированы в Сирии, неплохо показали свои возможности, находятся у нас в опытно-боевой эксплуатации сегодня эти модели. Что это такое: мы выявляем все те недостатки, которые, естесственно, присущи новой технике, для того чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее для нужд вооруженных сил.

Мы впервые показали беспилотные средства, показали только два образца. По разным соображениям. Многие спрашивают: почему они у вас не летят? Ну если они полетят — они маленькие, их никто и не увидит. Чтобы как-то показать публике, решили провезти на платформе. Ну и, чтобы не было иллюзий, или мнения, что у Вооруженных Сил только два типа беспилотных средств, мы именно поэтому показали две последние разработки — «Корсар» и «Катран». «Катран» — это вертолетного типа, а «Корсар» — это класс ближе даже к оперативному назначению беспилотного средства, который вот буквально свеженький, он недавно закончил государственные испытания, и мы серийно будем закупать.

На самом деле типаж беспилотных средств сегодня у Вооруженных Сил очень широкий. Я по названиям могу Вам только перечислить, Вы поймете, что количество просто (огромно). Это и «Тахион», «Элерон» и семейство «Орланов», там их несколько, и «Форпост», и «Леер». И на подходе новые разработки. Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца.

Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником — «Альтиусом», — который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн. По сути, сегодня вооруженные силы имеют на разных стадиях, как правило на финальных, образцы, которые составят облик беспилотной авиации в ближайшее время практически по всем функциональным возможностям. Я имею в виду информационнные, ударные средства, средства специального противодействия, в первую очередь РЭБ. С разной полезной нагрузкой — от килограммов до двух тонн.

— Юрий Иванович, я думаю, мы уже можем проводить отдельный парад беспилотников. Воздушный.

— Я думаю, что на нашем форуме «Армия-2018» многие могут увидеть их воочию. Поэтому не будем скрывать: все эти разработки будут там представлены.

— Главной новинкой воздушного парада является, безусловно, перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом». В чем уникальность этой разработки?

— Ну, о ней рассказал наш Верховный главнокомандующий во время своего послания. Это один из четырех образцов, которые Верховный главнокомандующий озвучил. Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом.

А МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации.

— Мы знаем, что еще есть несколько видов вооружения, о которых говорил президент в послании и которые уже в приличной форме готовности. А некоторые уже поставлены на вооружение. В частности, это боевой лазерный комплекс «Пересвет». Не думаете ли вы его выставлять на парад на Красной площади?

— Ну, я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса. Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро он будет достаточно компактный, и, возможно, мы его также представим широкой публике.

Арктическая техника уже не первый год представляется на парадах… У нас есть арктический вариант «Тора», есть арктический вариант «Панциря». Что такое арктический вариант? Это когда техника приспосабливается к экстремальным условиям эксплуатации, ведь в Арктике все другое. Резина должна быть другая, двигатель должен заводиться при экстремальных температурах, система управления, радиоэлектроника вся… она должна выдерживать эти температуры. Поэтому, конечно, это техника, которая создается немного по другим принципам.

Вы знаете, что мы сегодня серьезное внимание уделяем защите наших арктических рубежей, созданы отдельные командования, ведется строительство баз на северных рубежах, аэродромов. Мы зашли в Арктику всерьез и надолго.

— А есть вот такое выражение — «парадная техника». Но то, что будет на параде на Красной площади, — это, прежде всего, боевая техника. По какому принципу вы выбирали ту технику, которая пройдет по брусчатке?

— Ни один образец, который не прошел весь цикл испытаний, не литерован, на парад не допускается. На параде мы показываем технику, которая либо серийно закупается и стоит на вооружении, либо, в крайнем случае, находится в опытно-боевой эксплуатации. Но она обязательно должна быть литерована. Все экспериментальные образцы, модели, макеты — это не для парада.

— Прошла ли проверку боем парадная техника?

— Практически вся техника, которая демонстируется, прошла через военные конфликты.