Ещё
Министры Южной Кореи посетили острова на линии разграничения с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министры Южной Кореи посетили острова на линии разграничения с КНДР 

РИА Новости 44 минуты назад
ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Четыре представителя кабмина Южной Кореи — министр обороны Сон Ён Му, министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр океанологии и рыболовства Ким Ён Чун посетили два острова, находящихся на так называемой «северной разграничительной линии», сообщило агентство Ренхап.
Цель визита — выяснить позицию населения, проживающего на островах Ёнпхёндо (Йонпхёндо) и Пэннёндо в связи с достигнутым на межкорейском саммите соглашением о превращении зоны в районе «северной разграничительной линии» — фактической морской границы между Севером и Югом Кореи — в зону мира, что позволит предотвратить случайные вооруженные столкновения и обеспечит безопасность рыболовства.
Существующая «северная разграничительная линия» была проведена в одностороннем порядке командованием США после Корейской войны. Северная Корея не признает справедливость такого разграничения и оспаривает принадлежность некоторых районов.
В 2010 году остров Ёнпхёндо (Йонпхёндо) был обстрелян вооруженными силами КНДР, в результате обстрела два южнокорейских военных погибли, 17 были ранены.
В 2013 году Южная Корея развернула на островах Йонпхёндо и Пэннёндо в Желтом море противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с дальностью действия около 20 километров, что достаточно для поражения артиллерийских огневых точек в КНДР.
РИА Новости: последние новости
На Ладоге в середине мая начнутся ходовые испытания корабля "Ураган" Минобороны решит вопрос строительства новых спасательных судов в 2019 году В ТОФ рассчитывают заключить контракт на шесть кораблей проекта "Каракурт"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте232
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира845
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»281
Навальный задержан в центре Москвы28
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира191
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение