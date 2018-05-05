Министры Южной Кореи посетили острова на линии разграничения с КНДР

ТОКИО, 5 мая — РИА Новости . Четыре представителя кабмина Южной Кореи — министр обороны Сон Ён Му, министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр океанологии и рыболовства Ким Ён Чун посетили два острова, находящихся на так называемой «северной разграничительной линии», сообщило агентство Ренхап.

Цель визита — выяснить позицию населения, проживающего на островах Ёнпхёндо (Йонпхёндо) и Пэннёндо в связи с достигнутым на межкорейском саммите соглашением о превращении зоны в районе «северной разграничительной линии» — фактической морской границы между Севером и Югом Кореи — в зону мира, что позволит предотвратить случайные вооруженные столкновения и обеспечит безопасность рыболовства.

Существующая «северная разграничительная линия» была проведена в одностороннем порядке командованием США после Корейской войны. Северная Корея не признает справедливость такого разграничения и оспаривает принадлежность некоторых районов.

В 2010 году остров Ёнпхёндо (Йонпхёндо) был обстрелян вооруженными силами КНДР, в результате обстрела два южнокорейских военных погибли, 17 были ранены.

В 2013 году Южная Корея развернула на островах Йонпхёндо и Пэннёндо в Желтом море противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с дальностью действия около 20 километров, что достаточно для поражения артиллерийских огневых точек в КНДР.