Отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 75 лет

Командующий Северным флотом пожелал «чёрным беретам» продолжать традиции, заложенные ветеранами, успехов в боевой подготовке и военной удачи.

Сегодня отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 75 лет. С юбилеем соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов . Он пожелал «чёрным беретам» продолжать традиции, заложенные ветеранами, успехов в боевой подготовке и военной удачи.

В апреле адмирал Николай Евменов лично вручил погоны полковника новому командиру бригады морской пехоты Кириллу Никулину во время парадных тренировок в подмосковье

9 мая морские пехотинцы Северного флота пройдут парадным строем по брусчатке Красной площади в Москве . Они второй год подряд участвуют в главном военном параде страны, посвящённом Дню Великой Победы.

Морские пехотинцы Северного флота с высоким качеством решают поставленные задачи на полигонах Кольского полуострова, на кораблях и судах Северного флота в различных районах Мирового океана. Боевая подготовка морских пехотинцев универсальна. Они учатся действовать в любых условиях и географических широтах. В прошлом году на базе соединения был создан полигон по горной подготовке.

На вооружении соединения стоят плавающие БТР-82А и МТЛБВ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Нона», зенитные ракетные комплексы «Стрела» и «Шилка», а также техника повышенной проходимости: гусеничные двухзвенные вездеходы «Витязь».