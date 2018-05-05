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Отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 75 лет
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Отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 75 лет 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий Северным флотом пожелал «чёрным беретам» продолжать традиции, заложенные ветеранами, успехов в боевой подготовке и военной удачи.
Сегодня отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 75 лет. С юбилеем соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он пожелал «чёрным беретам» продолжать традиции, заложенные ветеранами, успехов в боевой подготовке и военной удачи.
В апреле адмирал Николай Евменов лично вручил погоны полковника новому командиру бригады морской пехоты Кириллу Никулину во время парадных тренировок в подмосковье.
9 мая морские пехотинцы Северного флота пройдут парадным строем по брусчатке Красной площади в Москве. Они второй год подряд участвуют в главном военном параде страны, посвящённом Дню Великой Победы.
Морские пехотинцы Северного флота с высоким качеством решают поставленные задачи на полигонах Кольского полуострова, на кораблях и судах Северного флота в различных районах Мирового океана. Боевая подготовка морских пехотинцев универсальна. Они учатся действовать в любых условиях и географических широтах. В прошлом году на базе соединения был создан полигон по горной подготовке.
На вооружении соединения стоят плавающие БТР-82А и МТЛБВ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Нона», зенитные ракетные комплексы «Стрела» и «Шилка», а также техника повышенной проходимости: гусеничные двухзвенные вездеходы «Витязь».
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