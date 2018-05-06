Командующий Северным флотом вручил награды отличившимся офицерам

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, медалью Суворова награждён начальник штаба — замкомандира разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота майор Виктор Титов

Сегодня в ходе торжественного вечера в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

В соответствии с Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, медалью Суворова награждён начальник штаба — заместитель командира разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота майор Виктор Титов.

Медалью Жукова награжден командир взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота старший лейтенант Александр Лаптев

Ряд офицеров Северного флота награждены ведомственной медалью «За морские заслуги в Арктике». В их числе заместитель начальника штаба Северного флота капитан 1 ранга Павел Шульга, командир большого противолодочного корабля «Североморск» капитан 1 ранга Анатолий Кожуров, флагманский минер бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ капитан 2 ранга Дмитрий Долженков, заместитель начальника службы — начальник организационного отделения службы вспомогательного флота управления (транспортного обеспечения) Северного флота.

Также ряд военнослужащих были поощрены грамотами и благодарностями.