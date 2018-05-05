Китай спустил на воду один из крупнейших в своей истории боевых кораблей

Фотографии, размещенные на китайских онлайн-форумах, демонстрируют, что 28 апреля на судостроительном заводе Jiangnan Shipyard в Шанхае был спущен на воду второй эскадренный миноносец типа 055, построенный по заказу Военно-морских сил Китайской Народной Республики . Если спуск на воду головного корабля серии широко освещали в СМИ, то недавнее событие пока вообще не получило официального подтверждения.

Впрочем, сложно переоценить его важность для китайского флота. Фрегаты типа 055 станут крупнейшими кораблями флота КНР после авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун». Также эти корабли будут крупнейшими в мире эсминцами после американских эскадренных миноносцев типа «Зумвальт». Корабли типа 055 рассматривают в качестве одного из ключевых элементов китайской военно-морской стратегии, направленной на установление доминирующей роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эсминцы типа 055 будут максимально интегрированы в новую китайскую боевую информационно-управляющую систему, ранее использованную на кораблях типа 052D. В качестве назначения новых эсминцев называют усиление противовоздушной/противоракетной обороны корабельных ударных групп, в частности авианосных соединений. По неподтвержденным данным, одно такое соединение будет включать в себя авианосец, четыре эсминца типа 052D, четыре фрегата типа 054A и два эсминца типа 055. Ранее в ВМС КНР заявили, что хотят получить три авианосных соединения.

Второй эскадренный миноносец типа 055 / ©janes

В качестве основного ударного вооружения кораблей типа 055 выступают противокорабельные ракеты YJ-18 («Орел-18»). Корабли также будут нести одно 130-мм или 155-мм орудие и противолодочное вооружение. Защиту от атак с воздуха обеспечивают зенитные артиллерийские комплексы Type 1130 (от двух до четырех) и зенитные ракетные комплексы HQ-9, HQ-16 или HQ-26. В состав авиационной группы корабля входят два больших противолодочных вертолета.