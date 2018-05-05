Минобороны решит вопрос строительства новых спасательных судов в 2019 году

"Само по себе предложение очень интересное. Последнее слово за флотом. Мы нашли, я думаю, компромиссное решение. Класс подобных судов очень востребован. И, конечно, сегодня недостаточно спасательных судов подобного класса", — сказал Борисов.

"Пелла" доказала, что может строить быстро и качественно, и Минобороны очень серьезно отнесется к этому предложению, отметил он. В субботу на заводе, по словам Борисова, «в рекордные сроки» был спущен на воду третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 ("Каракурт").

"И думаю, что в 2019 году примем решение о строительстве", — сообщил замминистра.