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Минобороны решит вопрос строительства новых спасательных судов в 2019 году
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Минобороны решит вопрос строительства новых спасательных судов в 2019 году 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Минобороны РФ в 2019 году примет решение о строительстве новых судов комплексного поисково-спасательного обеспечения, предназначенных для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и подлодкам в дальней и ближней морских зонах, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Проект подобных кораблей предложили Минобороны на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом.
"Само по себе предложение очень интересное. Последнее слово за флотом. Мы нашли, я думаю, компромиссное решение. Класс подобных судов очень востребован. И, конечно, сегодня недостаточно спасательных судов подобного класса", — сказал Борисов.
"Пелла" доказала, что может строить быстро и качественно, и Минобороны очень серьезно отнесется к этому предложению, отметил он. В субботу на заводе, по словам Борисова, «в рекордные сроки» был спущен на воду третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 ("Каракурт").
"И думаю, что в 2019 году примем решение о строительстве", — сообщил замминистра.
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