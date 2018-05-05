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Более 130 специалистов ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-К впервые подготовит Острогожский центр
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Более 130 специалистов ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-К впервые подготовит Острогожский центр 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В обучении применяются современные мультимедийные тренажерные комплексы, принцип действия которых основан на комплексном воздействии и создании для обучаемого эффекта виртуальной реальности.
Более 130 специалистов ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-К на базе БТР-82 впервые подготовят в учебном центре автобронетанковых войск для войск Западного военного округа (ЗВО) в Острогожске Воронежской области.
В обучении применяются современные мультимедийные тренажерные комплексы, принцип действия которых основан на комплексном воздействии и создании для обучаемого эффекта виртуальной реальности.
Применение таких тренажеров позволяет имитировать различную боевую обстановку и погодные условия. Кабины тренажеров полностью имитируют рабочие места экипажа боевых машин.
Программа подготовки младших специалистов рассчитана на 4 месяца. За это время курсанты изучат устройство, правила эксплуатации и приобретут навыки вождения боевых машин, а также отработают выполнение учебно-боевых задач на динамических мультимедийных тренажерах.
Всем выпускникам по завершении курса обучения будет присвоено воинское звание «младший сержант» и вручено свидетельство о полученной категории механика-водителя.
Все младшие специалисты будут распределены в войска ЗВО и других военных округов и флотов.
Набор и обучение в Острогожском учебном центре осуществляется 2 раза в год. Подготовка младших специалистов по эксплуатации гусеничных и колесных машин проходит по 18 воинским специальностям.
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