Более 130 специалистов ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-К впервые подготовит Острогожский центр

В обучении применяются современные мультимедийные тренажерные комплексы, принцип действия которых основан на комплексном воздействии и создании для обучаемого эффекта виртуальной реальности.

Воронежской области. Более 130 специалистов ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-К на базе БТР-82 впервые подготовят в учебном центре автобронетанковых войск для войск Западного военного округа (ЗВО) в Острогожске

В обучении применяются современные мультимедийные тренажерные комплексы, принцип действия которых основан на комплексном воздействии и создании для обучаемого эффекта виртуальной реальности.

Применение таких тренажеров позволяет имитировать различную боевую обстановку и погодные условия. Кабины тренажеров полностью имитируют рабочие места экипажа боевых машин.

Программа подготовки младших специалистов рассчитана на 4 месяца. За это время курсанты изучат устройство, правила эксплуатации и приобретут навыки вождения боевых машин, а также отработают выполнение учебно-боевых задач на динамических мультимедийных тренажерах.

Всем выпускникам по завершении курса обучения будет присвоено воинское звание «младший сержант» и вручено свидетельство о полученной категории механика-водителя.

Все младшие специалисты будут распределены в войска ЗВО и других военных округов и флотов.

Набор и обучение в Острогожском учебном центре осуществляется 2 раза в год. Подготовка младших специалистов по эксплуатации гусеничных и колесных машин проходит по 18 воинским специальностям.