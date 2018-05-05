На Ладоге испытают первый ракетный корабль проекта «Ураган»

В середине мая на Ладожском озере начнутся испытания первого малого ракетного корабля «Ураган» — первого из двух судов проекта 22800 «Каракурт». Как передает ТАСС со ссылкой на начальника управления кораблестроения ВМФ РФ Владимира Тряпичникова , уже 14 или 15 мая «Ураган» приступит к заводским ходовым испытаниям, которые продолжатся в Балтийске — на главной базе Балтфлота.

Корабли проекта 22800 спроектированы в Центральном морским проектно-конструкторском бюро «Алмаз». Улучшенная конструкция корпуса позволяет им эффективно действовать в открытом море. При водоизмещении порядка 800 тонн и скорости в 30 узлов они оснащены высокоточной ракетной системой «Калибр», а также корабельным зенитно-пушечным комплексом «Панцирь-М» с возможностью размещения ракеты «Гермес-К», которая способна наводиться через беспилотник. Предполагается, что именно на одном из судов проекта «Каракурт» будет смонтированная система «Панцирь-М».