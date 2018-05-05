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На Ладоге испытают первый ракетный корабль проекта «Ураган»
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На Ладоге испытают первый ракетный корабль проекта «Ураган» 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: РИА Новости
В середине мая на Ладожском озере начнутся испытания первого малого ракетного корабля «Ураган» — первого из двух судов проекта 22800 «Каракурт». Как передает ТАСС со ссылкой на начальника управления кораблестроения ВМФ РФ Владимира Тряпичникова, уже 14 или 15 мая «Ураган» приступит к заводским ходовым испытаниям, которые продолжатся в Балтийске — на главной базе Балтфлота.
Отметим, что сегодня на петербургском судостроительном заводе «Пелла» спустили на воду уже третий — и второй серийный — ракетоносец проекта «Каракурт», который получил имя «Шквал». Два первых корабля «Ураган» и «Тайфун» планируется передать флоту уже в текущем году, Кроме того, суда этого проекта будут строиться на судоверфи «Залив» в Керчи, заводе «Море» в Феодосии и на Амурском судостроительном заводе.
Корабли проекта 22800 спроектированы в Центральном морским проектно-конструкторском бюро «Алмаз». Улучшенная конструкция корпуса позволяет им эффективно действовать в открытом море. При водоизмещении порядка 800 тонн и скорости в 30 узлов они оснащены высокоточной ракетной системой «Калибр», а также корабельным зенитно-пушечным комплексом «Панцирь-М» с возможностью размещения ракеты «Гермес-К», которая способна наводиться через беспилотник. Предполагается, что именно на одном из судов проекта «Каракурт» будет смонтированная система «Панцирь-М».
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