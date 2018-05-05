Эскадрилью составят пять типов воздушных судов малой авиации — Як-52С, Як-18Т «Тунгус» и Р2002А «Сиерра» — всего 12 самолетов.
Эскадрилья героев поднимется в небо над Хабаровском в День Победы. «Бессмертная эскадрилья» из самолетов с пилотами регионального отделения Федерации самолетного спорта России поднимется в небо над Хабаровском в полдень 9 мая.
Эскадрилью составят пять типов воздушных судов малой авиации — Як-52С, Як-18Т «Тунгус» и Р2002А «Сиерра» — всего 12 самолетов. Воздушные суда проделают путь от поселка Калинка над акваториями рек Уссури и Амур вдоль береговой линии до Амурского моста и обратно. Управлять самолетами будут опытные летчики, пилоты-инструкторы малой авиации.
Фюзеляжи крылатых машин украсят портреты дальневосточных летчиков-участников Великой Отечественной войны. Среди них — Герои Советского Союза Дмитрий Калараш (его имя носит Хабаровский педагогический колледж), Алексей Маресьев (прототип героя «Повести о настоящем человеке», чья судьба была связана с Комсомольском-на-Амуре), Михаил Симонов (хабаровский летчик, который в составе экипажа совершил перелет по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск — Бухта Нагаева — Петропавловск-Камчатский в 1937 году), занимавшийся подготовкой военных пилотов летчик гражданской авиации Николай Божек и другие.