Эскадрилья героев поднимется в небо над Хабаровском в День Победы

Эскадрилью составят пять типов воздушных судов малой авиации — Як-52С, Як-18Т «Тунгус» и Р2002А «Сиерра» — всего 12 самолетов.

Эскадрилья героев поднимется в небо над Хабаровском в День Победы. «Бессмертная эскадрилья» из самолетов с пилотами регионального отделения Федерации самолетного спорта России поднимется в небо над Хабаровском в полдень 9 мая.

Эскадрилью составят пять типов воздушных судов малой авиации — Як-52С, Як-18Т «Тунгус» и Р2002А «Сиерра» — всего 12 самолетов. Воздушные суда проделают путь от поселка Калинка над акваториями рек Уссури и Амур вдоль береговой линии до Амурского моста и обратно. Управлять самолетами будут опытные летчики, пилоты-инструкторы малой авиации.