Первая воздушная репетиция парада Победы началась над Москвой

Первая репетиция воздушной части парада Победы началась в Подмосковье , примерно через 40 минут вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил достигнут центра Москвы и пролетят в парадном строю над Красной площадью, сообщили в Минобороны.

«Из подмосковной Кубинки в 10.00 мск вылетели вертолеты, которые откроют воздушную часть парада над столицей. За ними последуют самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны и подлетят к назначенным точкам в строго запланированное время», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны

На аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций Парада Победы базируются вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52, а также истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи» и штурмовики Су-25. В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Следом за вертолетами в разной последовательности пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25. Украшением парада станет пара новейших истребителей Су-57, которые впервые пролетят над главной площадью страны.