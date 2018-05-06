Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружили в лесу в Можайске

В лесном массиве недалеко от деревни Авдотьино городского округа Можайск Подмосковья нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пятого мая в 15:05 от диспетчера ЕДДС городского округа Можайск поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ», — говорится в сообщении.

Боеприпас обнаружили по адресу: Можайск, сельское поселение Горетовское, деревня Авдотьино (лесной массив).

Пятого мая в 16:10 боеприпас изъят и уничтожен силами военного комиссариата. Привлекаемые силы и средства: десять человек, три единицы техники.