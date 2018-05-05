Россия испытала в Сирии боевых роботов

— Впервые мы демонстрируем на параде робототехнику. Машина разминирования и ударный робот семейства «Уран» были апробированы в Сирии и неплохо показали свои возможности, — рассказал Борисов в интервью «России 24».

Машины проходят опытную боевую эксплуатацию в войсках. Этот вид испытаний предполагает выявление недостатков, присущих новой технике, и их устранение, адаптацию новинок для армейских нужд. Ранее стало известно, что испытания «Урана-9» завершатся до конца 2018 года.

Сухопутные беспилотники семейства «Уран» созданы подмосковным ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» — здесь разрабатывают высокотехнологичную военную технику.

Шеститонный «Уран-6» — самоходный бронированный трал, предназначенный для разминирования городов, лесов и горных участков. Машина выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила. Робот оснащен четырьмя видеокамерами, аппаратурой для определения типов найденных боеприпасов и набором сменного инструмента для их нейтрализации. Одна машина заменяет 20 саперов.

Инженерная техника прошла приемо-сдаточные испытания в Чечне , где очистила от взрывоопасных предметов более 80 тысяч квадратных метров сельхозугодий. Управление роботом дистанционное, на расстоянии до километра.

"Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки пехоты. Оснащение девятитонной, похожей на маленький танк машины позволяет обследовать заданный район, подавить вскрытые огневые точки, а на обратном пути поджечь одну-другую БМП. Штатным вооружением «Урана-9» является 30-миллиметровая автоматическая пушка, на боевой модуль также могут устанавливаться контейнеры с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы, автоматические гранатометы.

Система наведения робота многоканальная, с оптическим, лазерным и инфракрасным модулями. Управляется машина по закрытому радиоканалу с перестройкой частоты. Перехватить управление «Ураном» невозможно.