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В Амурской области прошла тренировка парада Победы
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В Амурской области прошла тренировка парада Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По центральной площади Белогорска прошли парадные расчеты соединений и воинских частей округа, силовых ведомств региона и всероссийского движения «Юнармия».
В городе Белогорске Амурской области состоялась тренировка парада, приуроченного к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Руководил тренировкой заместитель командующего общевойсковым объединением генерал-майор Виталий Дмитриенко.
По центральной площади города прошли парадные расчеты соединений и воинских частей Восточного военного округа, силовых ведомств региона и всероссийского движения «Юнармия». За парадными расчетами умение держать скорость и дистанции продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.
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