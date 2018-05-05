В Амурской области прошла тренировка парада Победы

По центральной площади Белогорска прошли парадные расчеты соединений и воинских частей округа, силовых ведомств региона и всероссийского движения «Юнармия».

В городе Белогорске Амурской области состоялась тренировка парада, приуроченного к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Руководил тренировкой заместитель командующего общевойсковым объединением генерал-майор Виталий Дмитриенко.

По центральной площади города прошли парадные расчеты соединений и воинских частей Восточного военного округа, силовых ведомств региона и всероссийского движения «Юнармия». За парадными расчетами умение держать скорость и дистанции продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.