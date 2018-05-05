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На Камчатке начался перевод авиатехники на летний режим эксплуатации
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На Камчатке начался перевод авиатехники на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиационными техниками будет проведена замена жидкостей, проверка работоспособности основных систем, проведён осмотр двигателей и топливных баков.
На аэродроме Елизово Камчатского края специалисты инженерно-авиационных служб авиационной базы Тихоокеанского флота выполняют полный комплекс сезонного обслуживания.
Авиационными техниками на каждом самолете и вертолёте будет проведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, проведён осмотр двигателей и топливных баков. При выполнении работ учитываются особенности эксплуатации авиатехники и решаемые ими задачи. На заключительном этапе специально созданные на авиабазе комиссии проверят качество выполненных работ.
Перевод вооружения и авиационной техники на летний режим эксплуатации не влияет на боеготовность морской авиации флота на Камчатке. Летчики несут дежурство по ПВО в штатном режиме. По завершении работ авиация камчатской группировки ТОФ продолжит плановые полеты, в рамках мероприятий боевой подготовки флота.
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