На Камчатке начался перевод авиатехники на летний режим эксплуатации

Авиационными техниками будет проведена замена жидкостей, проверка работоспособности основных систем, проведён осмотр двигателей и топливных баков.

На аэродроме Елизово Камчатского края специалисты инженерно-авиационных служб авиационной базы Тихоокеанского флота выполняют полный комплекс сезонного обслуживания.

Авиационными техниками на каждом самолете и вертолёте будет проведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, проведён осмотр двигателей и топливных баков. При выполнении работ учитываются особенности эксплуатации авиатехники и решаемые ими задачи. На заключительном этапе специально созданные на авиабазе комиссии проверят качество выполненных работ.

Перевод вооружения и авиационной техники на летний режим эксплуатации не влияет на боеготовность морской авиации флота на Камчатке. Летчики несут дежурство по ПВО в штатном режиме. По завершении работ авиация камчатской группировки ТОФ продолжит плановые полеты, в рамках мероприятий боевой подготовки флота.