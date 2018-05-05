Военные инженеры приступили к очистке полигона Погоново в Воронежской области

Инженерно-саперным подразделениям предстоит проверить более 20 гектар полигона в целях поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Военные инженеры общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области , приступили к сплошной очистке полигона Погоново от неразорвавшихся боеприпасов в рамках подготовки к летнему периоду обучения.

Инженерно-саперным подразделениям предстоит проверить более 20 гектар полигона в целях поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов. При проведении работ будет задействовано 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения (ИМР) и 10 саперных команд. Кроме того, к выполнению задач по поиску боеприпасов будут привлекаться специально обученные минно-розыскные собаки.

Также, в рамках подготовки к летнему периоду обучения будет восстановлена и обновлена учебно-материальная база полигонов, соединений, воинских частей общевойсковой армии.