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В школе снайперов ВВО обучаются свыше 100 специалистов
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В школе снайперов ВВО обучаются свыше 100 специалистов 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе итоговых испытаний военнослужащие должны продемонстрировать навыки владения оружием и ведения огня на различных дистанциях от 100 до 1200 метров в дневное и ночное время, в том числе и после физической нагрузки.
В школе снайперов Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, проходят обучение более 100 военнослужащих, которые выпустятся в конце июня текущего года.
Курсанты обучаются по новой трехуровневой системе подготовки — общевойсковая подготовка, специалист-снайпер, инструктор-снайпер.
Чтобы пройти обучение на специалиста-снайпера военнослужащий должен будет обучиться на первый уровень, успешно сдать выпускные экзамены, отправиться для дальнейшего прохождения службы в свою воинскую часть и минимум через полгода снова поступить в школу снайперов для повышения профессионального уровня квалификации.
В ходе итоговых испытаний военнослужащие должны продемонстрировать навыки владения оружием и ведения огня на различных дистанциях от 100 до 1200 метров в дневное и ночное время, в том числе и после физической нагрузки.
Помимо этого будут выполнены нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары, отработаны задачи по разведке целей и определению дальностей до них.
По завершении обучения, курсанты сдадут зачеты по специальной подготовке, тактике, радиационной, химической, биологической защите, медицинской и физической подготовке.
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