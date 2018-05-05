В школе снайперов ВВО обучаются свыше 100 специалистов

В ходе итоговых испытаний военнослужащие должны продемонстрировать навыки владения оружием и ведения огня на различных дистанциях от 100 до 1200 метров в дневное и ночное время, в том числе и после физической нагрузки.

В школе снайперов Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае , проходят обучение более 100 военнослужащих, которые выпустятся в конце июня текущего года.

Курсанты обучаются по новой трехуровневой системе подготовки — общевойсковая подготовка, специалист-снайпер, инструктор-снайпер.

Чтобы пройти обучение на специалиста-снайпера военнослужащий должен будет обучиться на первый уровень, успешно сдать выпускные экзамены, отправиться для дальнейшего прохождения службы в свою воинскую часть и минимум через полгода снова поступить в школу снайперов для повышения профессионального уровня квалификации.

В ходе итоговых испытаний военнослужащие должны продемонстрировать навыки владения оружием и ведения огня на различных дистанциях от 100 до 1200 метров в дневное и ночное время, в том числе и после физической нагрузки.

Помимо этого будут выполнены нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары, отработаны задачи по разведке целей и определению дальностей до них.

По завершении обучения, курсанты сдадут зачеты по специальной подготовке, тактике, радиационной, химической, биологической защите, медицинской и физической подготовке.