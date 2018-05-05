Росгвардия показала, как работает карельский СОБР (фото) 

В рукопашную схватку с сотрудниками Росгвардии лучше не вступать.
Отдел Росгвардии по республике Карелия в своем паблике в соцсетях опубликовал снимки, как тренируется карельский СОБР. Судя по фото в рукопашный бой с сотрудниками Росгвардии лучше не вступать.
Для справки. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) — одно из федеральных и региональных специальных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Основная задача СОБРов — борьба с организованной преступностью. Однако, в связи с изменением внутриполитической обстановки, СОБРы успешно применялись в том числе в войсковых антитеррористических операциях, проводимых в Северо-Кавказском регионе.
По материалам: ptzgovorit.ru