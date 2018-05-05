Росгвардия показала, как работает карельский СОБР (фото)

В рукопашную схватку с сотрудниками Росгвардии лучше не вступать.

Отдел Росгвардии по республике Карелия в своем паблике в соцсетях опубликовал снимки, как тренируется карельский СОБР. Судя по фото в рукопашный бой с сотрудниками Росгвардии лучше не вступать.