Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море

Влиятельный на Западе американский журнал The National Interes на днях обвинил Россию в том, что она сеет хаос в Черном море. В чем именно заключаются здесь опасные действия Москвы ? Авторы статьи — профессор совместных военных операций в Военно-морском колледже США Ангус Росс и эксперт в области экономики Андрей Савченко этого не поясняют. Настаивают лишь, что наша страна «самоутверждается в регионе, используя любую возможность опозорить и дискредитировать западные силы».

Чтобы для штатовского обывателя все выглядело еще страшней, Росс и Савченко занялись даже вовсе уж ненаучной фантастикой. В своей статье они в цветах и красках изобразили вымышленный инцидент в небе над Черным морем. А именно: российский истребитель Су-27 будто бы совершает опасный перехват американского самолета-разведчика. Опасно маневрируя на предельно короткой дистанции, российский летчик провоцирует падение четырехмоторного «американца» в воду. Его экипаж спасается чудом, но ближе всего к месту катастрофы оказываются российские боевые корабли…

«Звучит надуманно? Что-нибудь из романа?», — сам себя спрашивает The National Interes. И продолжает: «Возможно — но со все более „бычьим“ ответом России на присутствие западных ВМС в Черном море в последние месяцы нельзя исключать инцидентов и аварий, подобных этим. Они также иллюстрируют простой факт: иногда страна (естественно, РФ, кто же еще? — „СП“) готова использовать рискованную тактику и даже смертоносную силу, тем самым рискуя потенциально неограниченной и неконтролируемой эскалацией насилия в защиту своих национальных интересов».

Что авторы статьи подразумевают под «бычьей» реакцией России? Не исключено — вот это. Резкий комментарий Пентагона вызвал реальный инцидент в воздушном пространстве над Черным морем, имевший место 29 января 2018 года. В тот день американский береговой патрульный самолет EP-3E Aries в международном воздушном пространстве недалеко от Крыма был перехвачен российским истребителем Су-27, поднявшимся с авиабазы Бельбек под Севастополем . Как утверждают в американском военном ведомстве , во время маневрирования «сушка» приблизилась к EP-3E Aries на расстояние всего в полтора метра, а затем пересекла траекторию полета воздушного разведчика. Из-за этого американскому самолету пришлось с большим риском для себя пролететь через завихрение от реактивной струи российского истребителя.

Не менее глубокое впечатление на американцев произвело то, что практически в том же районе случилось двумя с половиной месяцами ранее. В ноябре 2017 года российский истребитель Су-30СМ совершил «небезопасный», по мнению Соединенных Штатов, перехват американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon. По словам представителя Пентагона подполковника Мишель Балданза, действия российского истребителя за океаном были признаны слишком рискованными, поскольку он пролетел перед кабиной американского самолета справа налево на форсаже, из-за чего Poseidon был вынужден резко сманеврировать. Уклоняясь от столкновения, штатовский летчик бросил машину резко вниз, накренив ее под углом 15 градусов. И все равно оказался «в зоне высокой турбулентности».

Все это способно привести к крушению? Не исключено. Но зачем и кто все это безобразие провоцирует? С точки зрения Росса и Савченко не существует вопроса «Что вообще позабыли все эти „Посейдоны“ и „Орионы“ у берегов Крыма?». Поэтому виновна, без сомнения, Москва. А на самом деле?

Вряд ли журнал The National Interes решает, что и когда печатать совместно с Пентагоном. Американские адмиралы тоже совершенно точно не координируют свои планы с этим известным изданием. И потому наверняка чистым совпадением является тот факт, что буквально через два дня после выхода в свет за океаном упомянутой статьи через пролив Босфор в Черное море прямо-таки ввалился мощный отряд в составе четырех ударных кораблей НАТО . Официально он именуется Второй постоянной военно-морской группой альянса. Во главе отряда британский ракетный эсминец HMS Duncan. У него в кильватере — фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik и ВМС Германии FGS Bayern. Уже в Черном море к отряду присоединились румынский фрегат ROS Regele Ferdinand, а также болгарский BGS Drazki.

Сразу скажем: ничего подобного НАТО не присылало к берегам Крыма уже несколько лет. Пожалуй, с того самого 2014 года, когда только начинался нынешний кризис на Украине . Правда, ежегодно заглядывает в черноморские воды постоянная многонациональная военно-морская противоминная группа альянса (SNMCMG2). Чуть больше года назад, к слову, она, ведомая штабным кораблем ВМС Польши «Контр-адмирал К. Черницький», навещала украинскую Одессу. Но основу противоминной группы все же составляют сравнительно небольшие тральщики, а не ударные корабли. Поэтому сегодняшнее событие явно выбивается из привычного уже ряда.

А в феврале нынешнего года в этих широтах имела место другая военно-политическая невидаль. В Черное море из Средиземноморья вошли сразу два американских эсминца УРО — Carney и Ross. На каждом потенциально — от 8 до 56 «Томагавков» на борту. Такие же эсминцы 6-го флота ВМС США после 1991 года к побережью Крыма шастают, как к себе домой. Но прежде их набеги (или визиты — кому как нравится) носили все же одиночный характер.

Представитель военного ведомства США рассказал телеканалу CNN , что решение направить в Черное море эсминцы Carney и Ross продиктовано стремлением «снизить чувствительность России» к присутствию американских ВМС в Черном море. Ребята, да наша чувствительность на такого рода военные демонстрации в тех краях уже четверть века как опасно снижена. Это лет 40-50 назад любой проход американского боевого корабля через Босфор в Черное море тут же вызывал всегда одинаковую и очень резкую ответную реакцию Черноморского флота. Из Севастополя навстречу непрошенным гостям немедленно выходил советский эсминец или сторожевой корабль. И неотлучно следовал за визитерами вплоть до той минуты, пока они не ложились на обратный курс и не возвращались восвояси, за Босфор.

А лучшей иллюстрацией обостренности нашей реакции на любые заходы кораблей ВМС США в Черное море в те годы стал уже знаменитый и очень опасный инцидент на границе территориальных вод СССР у крымского мыса Сарыч. Если не забыли: 12 февраля 1988 года ракетный крейсер американского 6-го флота «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец УРО «Кэрон» подошли к самой линии государственной границы СССР. Ни на шаг не отходившие от «гостей» наши сторожевые корабли «Беззаветный» и «СКР-6» начали операцию по их вытеснению. После неоднократных предупреждений по радио советские корабли заняли позиции между береговой чертой и американцами. А затем, следуя параллельными курсами, практически одновременно совершили жесткие навалы на их борта.

На «Йорктауне» начался пожар, была потеряна ракетная пусковая установка. Словом, урок получился очень доходчивым. С серьезными повреждениями «Йорктаун» и «Кэрон» максимально быстро ринулись туда, откуда пришли.

Между прочим, мало кому известно: а что вообще так сильно интересовало в тот день американцев в Крыму? Впоследствии эту тайну открыл мне, в ту пору военному обозревателю газеты «Труд» , маршал Дмитрий Язов . К моменту нашего разговора — давно ушедший на пенсию фактически последний министр обороны СССР.

А дело было в том, что в конце 80-х наши военные развернули у Сарыча грандиозные работы. Сразу несколько военно-строительных отрядов было специально развернуто неподалеку. Язов лично примерно раз в неделю летал из Москвы в Крым, чтобы все контролировать.

Естественно, столь масштабная активность не укрылась от взглядов американской разведки. Вот и были отправлены на максимально близкую дистанцию к Сарычу корабли ВМС США с задачей радиолокационными средствами собрать дополнительные сведения о подозрительной для Вашингтона стройке. Откуда же было знать руководителям США, что с точки зрения глобальной безопасности дело и выеденного яйца не стоило? Просто в Крыму возле Фороса военными строителями в те годы ударно возводилась «государственная дача № 11». Теперь больше известная как «объект „Заря“. Или „дача Михаила Горбачева “.

Огромную заинтересованность в качестве обустройства будущего уютного семейного „гнездышка“ с закрытым пляжем проявляла супруга генсека Раиса Максимовна. Она-то своими бесконечными претензиями и проела Язову всю плешь настолько, что „госдачей № 11“ он был вынужден заниматься едва ли не плотнее, чем настоящими оборонными проблемами страны. О чем не раз потом горько сожалел.

Впрочем, мы слишком отвлеклись на дела давно минувшие. Гораздо важнее, что сегодня происходит в Черном море и вокруг него? А ничего хорошего для России и не происходит. Уроки „Беззаветного“ и „СКР-6“ Пентагоном, похоже, давно позабыты. Геройский „Беззаветный“ в 1997 годку по условиям раздела Черноморского флота был передан Украине. Киев немедленно переименовал его в „Днепропетровск“. Еще через несколько лет украинские адмиралы быстренько списали бывшего „Беззаветного“ на металлолом. В 2005 году его на буксирах потащили было из Севастополя. Но почти тут же при странных обстоятельствах корабль затонул. Говорят, кто-то в Киеве получил в итоге неплохую страховую сумму за незавершенную сделку.

Однако к тому времени 6-й флот ВМС США прочно уверился, что Черное море — это теперь его проходной двор. Вот и приходится сегодня российским летчикам дислоцированного на Бельбеке 38-го истребительного авиаполка время от времени освежать память гостям из дальнего зарубежья. А те все наглее. С 1 мая нынешнего года в НАТО по примеру Балтики приступили к постоянному патрулированию и воздушного пространства над Черным морем. Для этого в Румынии на военно-воздушной базе „Михаил Когэлничану“ на боевое дежурство поставлена четверка британских истребителей Typhoons. Через четыре месяца летчиков Королевских ВВС поменяют пилоты другой страны НАТО. Этот патруль, как считают в Брюсселе, будет носить непрерывный характер.

Понятно, что на самом деле это не более, чем угрожающий военно-политический жест альянса. В конце концов, что такое четверка британских Typhoons даже против тех же 26 современнейших Су-30СМ одного только нашего 38-го авиаполка? Что такое Вторая постоянная военно-морская группа НАТО, если каждая ее миля в Черном море разглядывается в прицелы российских береговых ракетных комплексов „Бал“ и „Бастион“ с крымского побережья? В случае чего, тем кораблям на плаву находиться считанные минуты. И их экипажи их это отлично осознают.

Но не безопасность натовских летчиков и моряков главное для Брюсселя и Вашингтона. Главное, вне всяких сомнений, сеять хаос в бесконечно далеком от Соединенных Штатов Черном море. Так что напрасно эксперты The National Interes обвиняют в этом же самом Россию. В действительности все наоборот.

Впрочем, авторы рассматриваемой статьи в американском журнале сами об этом и написали: „Иногда страна готова использовать рискованную тактику и даже смертоносную силу, тем самым рискуя потенциально неограниченной и неконтролируемой эскалацией насилия в защиту своих национальных интересов“.

Все правильно, мы готовы. А потом пеняйте на себя. Что может быть с вами — не забывайте урок „Беззаветного“ и „СКР-6“. Забыли — спросите пилотов своих P-8A Poseidon и EP-3E Aries. И то, что они вам расскажут, — еще не самое страшное. Потому что Крым — это наша страна. А что здесь не так?

А в это время

Командование Королевских ВВС сообщает из Лондона: 4 мая истребители „Тайфун“, базирующиеся в Румынии, поднялись в небо для сопровождения российского противолодочного самолета Ил-20 „у авиапространства НАТО над Черным морем“. Похоже, военно-политический узел становится все туже.

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