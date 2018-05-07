Крымские пограничники отработают борьбу с пиратством в Азовском море 

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники проведут морские учения, где отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.
Начнутся морские учения в понедельник.
"Седьмого мая в Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов", — говорится в сообщении.