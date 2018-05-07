Крымские пограничники на учениях отработают борьбу с захватом рыболовецких судов

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Что стоит за информацией о выводе части американского контингента из Южной Кореи

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