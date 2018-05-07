Крымские пограничники на учениях отработают борьбу с захватом рыболовецких судов 

Крымские пограничники в ходе морских учений отработают методы борьбы с морскими угрозами, включая противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море. Об этом заявили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России.
Учения будут проведены в понедельник, 7 мая, в Керченском проливе. «Пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов», — приводит сообщение РИА Новости.
В апреле НСН сообщало, что в Керчи пройдут антитеррористические учения.