В Бурятии прошла заключительная тренировка салютного дивизиона

Впервые тренировка прошла в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.

На одном из полигонов в Республике Бурятия военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели совместную салютную тренировку с гаубичной батареей воздушно-десантных войск.

Впервые тренировка прошла в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.

В ходе проведения тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.