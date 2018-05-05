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В Бурятии прошла заключительная тренировка салютного дивизиона
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В Бурятии прошла заключительная тренировка салютного дивизиона 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые тренировка прошла в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.
На одном из полигонов в Республике Бурятия военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели совместную салютную тренировку с гаубичной батареей воздушно-десантных войск.
Впервые тренировка прошла в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.
В ходе проведения тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.
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