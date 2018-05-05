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Кадры тренировки салютного дивизиона в Бурятии к Параду Победы
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Кадры тренировки салютного дивизиона в Бурятии к Параду Победы 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Девятого мая силами артиллерийских подразделений ВВО для жителей и гостей столицы республики состоится праздничный салют.
На одном из полигонов в Республике Бурятия военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели совместную салютную тренировку с гаубичной батареей воздушно-десантных войск.
Впервые тренировка прошла в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.
В ходе проведения тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.
Девятого мая силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия состоится праздничный салют, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и будет запущено в небо более трехсот фейерверочных зарядов.
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