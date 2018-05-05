Кадры тренировки салютного дивизиона в Бурятии к Параду Победы

Девятого мая силами артиллерийских подразделений ВВО для жителей и гостей столицы республики состоится праздничный салют.

На одном из полигонов в Республике Бурятия военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели совместную салютную тренировку с гаубичной батареей воздушно-десантных войск.

Впервые тренировка прошла в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.

В ходе проведения тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.

Девятого мая силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия состоится праздничный салют, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и будет запущено в небо более трехсот фейерверочных зарядов.