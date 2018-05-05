На суше и на море: ЮВО 100 лет на страже российских рубежей

Главные торжества начинаются в Ростове-на-Дону, куда приехали сразу шесть командующих, включая действующего, поскольку Южный военный округ отмечает вековой юбилей.

В городе пройдет масштабный парад: на суше и на море. Округ обладает уникальными боевыми и логистическими способностями — военный флот может свободно перемещаться между Каспийским, Черным и Азовскими морями.

Один из самых мощных и боеспособных округов, Южный, век назад она назывался Северо-Кавказским. Именно здесь в годы Второй Мировой войны наступление фашистов было остановлено. В его пределах состоялись две великие битвы: Сталинградская и битва за Кавказ. Позже военную территориальную единицу упразднили.

В мирное время там создавались Донской, Ставропольский и Кубанский военные округа. Войска, расположенные на южной территории, сыграли главную роль в контртеррористической операции на Северном Кавказе, 43 военнослужащих стали тогда Героями.

Названия, округа неоднократно менялись, но сохранялась суть — он всегда являлся боевым оплотом на Юге России

Одна из самых ярких его частей — морская. К набережной в Ростове-на-Дону пришвартуются боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Помимо морской составляющей парада, жители и гости города увидят сухопутную и авиационную, а также многочисленные концерты посвященные юбилею Южного военного округа.