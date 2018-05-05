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Украина ждёт от РФ блокаду
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Украина ждёт от РФ блокаду 

News.ru 38 минут назад
Бывший заместитель министра обороны Украины, Игорь Кабаненко заявил о том, что страна должна быть готова к блокаде Керенского пролива Россией, сообщают «Известия».
Адмирал запаса считает необходимой мерой патрулирование моря. По мнению Кабаненко, помочь украинскому флоту в этом могли бы патрульные суда США. Но пока те не доставлены на Украину, корабли нужно сопровождать конвойным судам.
«Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению», — приводит «Обозреватель» слова отставного адмирала.
Кабаненко посоветовал украинским пограничникам подготовиться к «негативным сценариям». В числе предполагаемых неблагоприятных вариантов развития событий военный называет блокаду прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска.
Ранее Госпагранслужба Украины жаловалась на пограничные корабли РФ. Пограничники недовольны, что те останавливают и досматривают в Азовском море все суда на пути в республику. Россия ответила, что проверки иностранных морских судов — законное право государства. Напомним, что 25 марта Украина захватила российское рыболовецкое судно «Норд». На борту корабля находились 10 рыбаков. Экипаж обвинили в «нарушении въезда в Крым». В их отношении были составлены административные протоколы, а на капитана судна было заведено уголовное дело. В ответ на действие украинской стороны, РФ возбудила уголовное дело по статье «Угон судна». Тогда же Госдума вынесла предложение о полной блокировке прохода украинским судам.
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