Украина ждёт от РФ блокаду

Бывший заместитель министра обороны Украины , Игорь Кабаненко заявил о том, что страна должна быть готова к блокаде Керенского пролива Россией , сообщают «Известия»

Адмирал запаса считает необходимой мерой патрулирование моря. По мнению Кабаненко, помочь украинскому флоту в этом могли бы патрульные суда США . Но пока те не доставлены на Украину, корабли нужно сопровождать конвойным судам.

«Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению», — приводит «Обозреватель» слова отставного адмирала.

Бердянска. Кабаненко посоветовал украинским пограничникам подготовиться к «негативным сценариям». В числе предполагаемых неблагоприятных вариантов развития событий военный называет блокаду прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя