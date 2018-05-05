Мал, да удал: в Ленобласти спустили на воду «зубастый» корвет «Шквал»

В Ленинградской области спустили на воду новый ракетный корабль. Корвет «Шквал» серии «Каракурт» поступил на службу Военно-морского флота. Он невелик, но его боевые характеристики производят впечатление даже на людей, далеких от военного дела, передает корреспондент «МИР 24» Ярославна Фролова.

На этом корвете все — от вооружения до последнего винтика — отечественного производства. Его предшественники — «Ураган» и «Тайфун» — уже спущены на воду, и вот очередь «Шквала».

Длина корабля — 67 метров, ширина — 11. Производители сделали «Шквал» максимально «зубастым». На нем расположено восемь ракетных установок серии «Калибр». Сухопутную цель корвет может поразить на расстоянии до 2,5 тысячи километров. Сам он защищен «Панцырем», зенитным оборонительным комплексом.

«Они по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших кораблей подобного класса. Первые корабли пойдут на Балтику. Каждый флот будет оснащен подобного рода кораблями для охраны ближней морской зоны», — говорит заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«Шквал» может пройти три тысячи морских миль, не заходя в порт. Малые размеры делают его менее заметным для радаров противника. К тому же при создании применили стелс-технологии. То есть поверхность корабля поглощает радиоволны эхолокаторов. Корабли линейки «Каракурт», как и одноименный паук, удар наносят незаметно, но точно.

«Шквал» — по-настоящему смертельное оружие как для наводных, так и наземных целей. Этот на первый взгляд небольшой по своим габаритам корвет обещает стать головной болью для противника.

Всего Минобороны заказало 18 кораблей серии «Каракурт».

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