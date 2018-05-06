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Малый ракетный корабль проекта «Каракурт» передан Минобороны России
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Малый ракетный корабль проекта «Каракурт» передан Минобороны России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду МРК «Шквал».
Третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 («Каракурт») спущен на воду сегодня на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге.
«В рекордные сроки был реализован этот проект. Еще совсем недавно, меньше, чем два года назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль», — сказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов на торжественной церемонии спуска корабля.
По его словам, корабль обладает очень мощной артиллерийской установкой, является носителем крылатых ракет «Калибр».
«У этого корабля у первого смонтирована уже зенитно-ракетная установка «Панцирь». Поэтому корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик», — подчеркнул замминистра.
«Каракурты» спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость может превышать 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия (система «Калибр»), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства. Мореходность кораблей проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса и позволяет им действовать в открытом море.
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