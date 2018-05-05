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В Израиле рассказали о пользе «горячей линии» с российскими военными
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В Израиле рассказали о пользе «горячей линии» с российскими военными 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: ТВ Центр
«Горячая линия» между израильскими и российскими военными в первые месяцы работы помогла предотвратить инцидент с самолетом Военно-космических сил России. Об этом сообщил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости.
«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали «горячую линию»», — рассказал он.
По словам Яалона, «горячая линия» спасает жизни, так как помогает избегать недопониманий. «Пока не было ни одного инцидента, как это случилось, когда турки сбили российский »Сухой” в северной части Сирии. Мы нашли способ не мешать друг другу», — добавил он.
«Горячая линия» между базой «Хмеймим» и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве появился в 2015 году. Она помогает вооруженным силам двух стран избегать случайных столкновений и других опасных инцидентов при ведении операций в Сирии. По словам Моше Яалона, израильские и российские военные общаются по ней на русском языке.
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