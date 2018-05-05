Сухопутный, морской и воздушный парады пройдут в Ростове-на-Дону в день 100-летия округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая. / ТАСС /. Парад войск, показ авиационной и морской техники пройдут в Ростове-на-Дону 5 мая в честь столетия Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"В 10:00 мск по Театральной площади Ростова-на-Дону торжественным маршем пройдут около 2500 военнослужащих ростовского гарнизона, представители различных силовых структур и кадетских корпусов", — сказали в пресс-службе.

Механизированную колонну, которая будет состоять более чем из 70 единиц военной техники, возглавят Т-34 и «Катюша». Над набережной пролетят свыше 50 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России . Жители и гости города увидят самолеты военно-транспортной авиации — Ил-76, Ан-26, Ан-12 и L-410, оперативно-тактической авиации — Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и армейской авиации — Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».

С полудня у набережной Ростова-на-Дону состоится демонстрация сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Жители города увидят, в частности, противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199, которые выполнили переход из Черного моря в Азовское, пройдя под аркой Крымского моста.

Во время парада десантный катер пройдет с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту, военные продемонстрируют возможности современной техники. Отряд Каспийской флотилии состоит из четырех кораблей (рейдовый тральщик типа «Сапфир», рейдовый водолазный катер, артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир), которые прошли по Волге, затем через Цимлянское водохранилище на реку Дон

Праздничные мероприятия завершатся фейерверком.

Южный военный округ является преемником Северо-Кавказского военного округа (СКВО), который был учрежден декретом Совета народных комиссаров 4 мая 1918 года. Первоначально в СКВО вошли войска, размещенные в Ставропольской и Черноморской губерниях, Дагестанской области, войска Донского, Кубанского, Терского казачества. В 2010 году был сформирован Южный военный округ, в состав которого, наряду с войсками Северо-Кавказского военного округа, вошли Черноморский флот, Каспийская флотилия, 4-я армия ВВС и ПВО, и войсковые части железнодорожных войск.