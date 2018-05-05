Енот сорвал вылет самолёта в Канаде 

После того как технический персонал включил систему кондиционирования, енот оказался в вентиляционной системе самолёта. Когда работники аэропорта поняли, что произошло, они заявили, что не сталкивались ранее с подобным и не знают, что делать, передаёт РИА Новости. В итоге рейс задержали на несколько часов. Для спасения енота пришлось снять панели воздушного судна. Отмечается, что животное сразу же сбежало. Пассажирам в качестве компенсации за задержку рейса предоставили скидки на последующие полёты.