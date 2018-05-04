На Украине во время учений погиб военнослужащий 

На полигоне в Черниговской области во время учений погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативное командование «Север» ВСУ Украины.
«Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту», — говорится в сообщении в Facebook.
По факту произошедшего назначено служебное расследование.
Ранее в Казахстане военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата.
В феврале военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.