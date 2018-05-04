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На Украине во время учений погиб военнослужащий
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На Украине во время учений погиб военнослужащий 

RT на русском 13 минут назад
Фото: Русская Весна
На полигоне в Черниговской области во время учений погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативное командование «Север» ВСУ Украины.
«Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту», — говорится в сообщении в Facebook.
По факту произошедшего назначено служебное расследование.
Ранее в Казахстане военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата.
В феврале военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.
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