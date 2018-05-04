На Украине во время учений погиб военнослужащий

На полигоне в Черниговской области во время учений погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативное командование «Север» ВСУ Украины.

«Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту», — говорится в сообщении в Facebook.

По факту произошедшего назначено служебное расследование.

Ранее в Казахстане военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата.