На Украине рассказали о самоубийствах среди военнослужащих 

Десятки украинских военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — цитирует РИА Новости его сообщение.
По словам Матиоса, 24 самоубийства зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. Ранее прокурор сообщил, что с начала так называемой антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.
Украинский президент Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении АТО в Донбассе. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.