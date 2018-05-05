На Украине рассказали о самоубийствах среди военнослужащих

Анатолий Матиос. Десятки украинских военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины

"С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — цитирует РИА Новости его сообщение.

По словам Матиоса, 24 самоубийства зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. Ранее прокурор сообщил, что с начала так называемой антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.