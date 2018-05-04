На Балтийском флоте проведено тактико-специальное учение военных медиков

Мероприятие было направлено отработку практических действий медицинского персонала в условиях чрезвычайных происшествий, а также при переводе в высшие степени боевой готовности.

Калининграде на базе Военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота проведено тактико-специальное учение по организации массового приема раненых и больных. В качестве наглядности было имитировано поступление 40 пострадавших военнослужащих терапевтического и хирургического профилей.

Мероприятие было направлено совершенствование практических действий медицинского персонала в условиях чрезвычайных происшествий, а также при переводе в высшие степени боевой готовности.

В ходе практических занятий отрабатывались проведение дозиметрического контроля, обработка санитарного транспорта и пострадавших, действия персонала госпиталя на площадках медицинской сортировки и санитарной обработки больных и раненых и других медицинских процедур.