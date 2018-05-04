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На Балтийском флоте проведено тактико-специальное учение военных медиков
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На Балтийском флоте проведено тактико-специальное учение военных медиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие было направлено отработку практических действий медицинского персонала в условиях чрезвычайных происшествий, а также при переводе в высшие степени боевой готовности.
В Калининграде на базе Военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота проведено тактико-специальное учение по организации массового приема раненых и больных. В качестве наглядности было имитировано поступление 40 пострадавших военнослужащих терапевтического и хирургического профилей.
Мероприятие было направлено совершенствование практических действий медицинского персонала в условиях чрезвычайных происшествий, а также при переводе в высшие степени боевой готовности.
В ходе практических занятий отрабатывались проведение дозиметрического контроля, обработка санитарного транспорта и пострадавших, действия персонала госпиталя на площадках медицинской сортировки и санитарной обработки больных и раненых и других медицинских процедур.
Учение было нацелено на повышение уровня боеготовности всего медицинского состава Балтийского флота — санитарных инструкторов, медсестер, врачей и прошло в рамках сбора с представителями медицинских служб Военно-Морского Флота России.
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