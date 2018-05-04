До конца года Управление навигации и океанографии Минобороны РФ издаст новый Атлас Балтийского моря

Результаты работ по изданию атласа регулярно докладываются главнокомандующему ВМФ адмиралу Владимиру Королёву , который взял под личный контроль сегмент гидрографических исследований, ведущихся гидрографами ВМФ.

В основу Атласа Балтийского моря, подготовка которого ведется Управлением навигации и океанографии Минобороны и Главным командованием ВМФ России Санкт-Петербурге , будут положены ретроспективные данные исследований Балтийского моря советского периода с 1927 по 1991 гг., результаты современных исследований, которые проводились при помощи новейшего гидрографического и картографического оборудования, в том числе, материалы съемок рельефа дна Балтийского моря, сделанные с использованием автоматизированных многолучевых систем, а также материалы, полученные путем дистанционного зондирования Земли.

В Атлас Балтийского моря будут также включены результаты геодезических работ, съемки рельефа дна и база батиметрических данных на восточную часть Финского залива. Атлас восточной части Финского залива уже издан и находится в базе навигационных морских карт Управления навигации и океанографии.

По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, «результаты работ по изданию Атласа Балтийского моря регулярно докладываются Главнокомандующему ВМФ Адмиралу Владимиру Королёву, который взял под личный контроль сегмент гидрографических исследований, ведущихся гидрографами Военно-Морского Флота».

Всего с 2013 г. по 2017 г. силами гидрографических служб флотов ВМФ выполнено 500 тысяч линейных километров промера морского дна и совершено более 70 экспедиционных походов в целях гидрографического изучения и картографирования морей и океанов.