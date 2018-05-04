«Технодинамика» обеспечит инфраструктуру для испытаний гражданских беспилотников

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех открыл направление испытаний беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома НИИ парашютостроения. Это сделано в интересах разработчиков и производителей гражданских БЛА, которые не имеют собственной сертифицированной базы для проведения испытаний.

Рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные все необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом. Такой инфраструктурой для проведения полного цикла тестов беспилотных и сверхлегких летательных аппаратов гражданского назначения с максимальной высотой полета до 4000 метров обладает аэродром НИИ парашютостроения.

«На сегодняшний день наш центр является одним из немногих мест на территории России , где разработчики могут легально проводить испытания новых аппаратов, а также получать квалифицированную консультацию профильных специалистов по итогам испытаний», — отметила руководитель программ развития БЛА НИИ парашютостроения Наталья Овчинникова

В рамках испытаний специалисты холдинга «Технодинамика» будут осуществлять контроль за проведением полетов, координировать работу всех наземных служб и систем и обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.

Как сообщалось ранее, на базе аэродрома НИИ парашютостроения также открыта Академия операторов БЛА холдинга «Технодинамика». Образовательная программа центра сформирована ведущими российскими специалистами по беспилотной авиации, а подготовка проходит на современном оборудовании российских и иностранных производителей.