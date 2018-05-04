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«Технодинамика» обеспечит инфраструктуру для испытаний гражданских беспилотников
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«Технодинамика» обеспечит инфраструктуру для испытаний гражданских беспилотников 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех открыл направление испытаний беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома НИИ парашютостроения. Это сделано в интересах разработчиков и производителей гражданских БЛА, которые не имеют собственной сертифицированной базы для проведения испытаний.
Рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные все необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом. Такой инфраструктурой для проведения полного цикла тестов беспилотных и сверхлегких летательных аппаратов гражданского назначения с максимальной высотой полета до 4000 метров обладает аэродром НИИ парашютостроения.
«На сегодняшний день наш центр является одним из немногих мест на территории России, где разработчики могут легально проводить испытания новых аппаратов, а также получать квалифицированную консультацию профильных специалистов по итогам испытаний», — отметила руководитель программ развития БЛА НИИ парашютостроения Наталья Овчинникова.
В рамках испытаний специалисты холдинга «Технодинамика» будут осуществлять контроль за проведением полетов, координировать работу всех наземных служб и систем и обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.
Как сообщалось ранее, на базе аэродрома НИИ парашютостроения также открыта Академия операторов БЛА холдинга «Технодинамика». Образовательная программа центра сформирована ведущими российскими специалистами по беспилотной авиации, а подготовка проходит на современном оборудовании российских и иностранных производителей.
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