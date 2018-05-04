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Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям
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Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Примечательно, что праздничный салют не обходится без пушек ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Эти орудия применялись при штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков войны.
Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота в ближайшие дни проведут тренировки без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок.
Тренировка станет завершающей в рамках подготовки расчетов дивизиона к проведению салюта. После проведения тренировочных стрельб орудия и фейерверочные установки будут подготовлены к проведению салюта 9 мая с.г.
Примечательно, что праздничный артиллерийский салют 9 мая производится из пушек ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Орудия, стоящие на вооружении мотострелкового полка, применялись в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.
Праздничный салют в Калининграде 9 мая будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам.
По традиции в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.
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