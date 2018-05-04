Закрытая авиабаза в Мьянме глазами съемочной группы «Звезды»

Съемочная группа программы «Военная приемка» привезла из Мьянмы целый цикл, посвященный армии этой страны. Смотрите первый выпуск 6 мая в 09:55 на телеканале «Звезда»

Телеведущий Алексей Егоров и съемочная группа программы «Военная приемка» побывали на авиабазе в Мьянме, где местные военные работают на боевых вертолетах российского производства.

В середине прошлого века Мьянма отвоевала независимость у англичан и японцев. А сегодня ее армия считается одной из самых мощных в Юго-Восточной Азии, но при этом одной из самых закрытых. Съемочной группе «Военной приемки» удалось снять эксклюзивные кадры с базы мьянманских ВВС, расположенной всего в нескольких километрах от столицы Нейпьидо

То, что на базу пустили иностранных журналистов, событие беспрецедентное. Впрочем, к россиянам здесь относятся с большим уважением, ведь на сегодняшний день Россия является главным партнером Мьянмы по линии закупок вооружения. Так, например, основу вертолетного парка составляют Ми-17, экспортная версия Ми-8, а также транспортно-боевые Ми-35.

Как рассказывает техник Мое Оо Тхит, последний является основным ударным вертолетом армии Мьянмы.

«Мы в основном используем эти вертолеты для поддержки наших сухопутных войск. И Ми-35-й является основным ударным вертолетом нашей армии», — рассказывает техник.

А вертолет Ми-17 часто используют на передовой мьянмские десантники. По словам командира ремонтного цеха Чо Хкин Цинта, эта машина идеально подходит для природного ландшафта государства.

«У нас много гор, рек, озер, и Ми-17 подходит к таким природным условиям. И в обслуживании это очень удобная машина — легко ремонтировать», — отмечает он.

Мьянмские летчики признаются, что российский Ми-17 в разы мощнее американских Bell-205.

«Сейчас я летаю на русском Ми-17, а раньше летал на американском Bell-205. Проблема в том, что у американца был слабый двигатель, поэтому очень тяжело и очень медленно проходил отрыв от земли, а на Ми-17 стоят два двигателя, они мощнее, поэтому здесь я взлетаю куда быстрее. В бою это имеет большое значение», — рассказывает командир эскадрильи Ми-17 Наинг Оо.

Съемочная группа «Военной приемки» привезла из Мьянмы целый цикл, посвященный армии этой страны. Первый выпуск программы расскажет о грандиозном военном параде, к съемкам которого иностранных журналистов в этом году допустили впервые. Не пропустите —

6 мая в 09:55 на телеканале «Звезда».