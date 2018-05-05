Воины Будды из Мьянмы: «Военная приемка» выходит на мировой уровень

Не пропустите программу «Военная приемка» 6 мая в 9:55 на телеканале «Звезда»

«Военная приемка» расширяет географию и выходит на новый, теперь уже мировой уровень. В этот раз съемочная группа программы отправится в одну из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии — Мьянму

В середине прошлого века она отвоевала независимость у англичан и японцев. И сегодня ее армия считается одной из самых мощных в Юго-Восточной Азии, но при этом одной из самых закрытых!

«Военная приемка» сделает то, чего до нее еще никто никогда не делал — покажет вооруженные силы Мьянмы глазами иностранцев. И начнет с самого грандиозного ежегодного события — с Военного Парада. До этого момента иностранных журналистов на него не допускали.

Не пропустите программу «Военная приемка» 6 мая в 9:55 на телеканале «Звезда».