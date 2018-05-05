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Воины Будды из Мьянмы: «Военная приемка» выходит на мировой уровень
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Воины Будды из Мьянмы: «Военная приемка» выходит на мировой уровень 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Не пропустите программу «Военная приемка» 6 мая в 9:55 на телеканале «Звезда».
«Военная приемка» расширяет географию и выходит на новый, теперь уже мировой уровень. В этот раз съемочная группа программы отправится в одну из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии — Мьянму.
В середине прошлого века она отвоевала независимость у англичан и японцев. И сегодня ее армия считается одной из самых мощных в Юго-Восточной Азии, но при этом одной из самых закрытых!
«Военная приемка» сделает то, чего до нее еще никто никогда не делал — покажет вооруженные силы Мьянмы глазами иностранцев. И начнет с самого грандиозного ежегодного события — с Военного Парада. До этого момента иностранных журналистов на него не допускали.
Не пропустите программу «Военная приемка» 6 мая в 9:55 на телеканале «Звезда».
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