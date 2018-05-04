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Северо-Кавказскому военному округу исполнилось 100 лет
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Северо-Кавказскому военному округу исполнилось 100 лет 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
100-летие со дня образования округа отметили 4 мая военные Юга России, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
«Южный военный округ — правопреемник Северо-Кавказского военного округа — прошёл славный путь, насыщенный событиями, оказавшими влияние на ход борьбы за независимость нашей Родины, — сказал командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, открывая церемонию. — Сегодня у нас есть всё необходимое, чтобы гарантировать выполнение поставленной задачи: обеспечивать в регионе национальную безопасность и соблюдение интересов России».
К юбилею приурочили открытие в Ростове скульптурного ансамбля, отражающего основные моменты истории округа — от Гражданской войны до наших дней.
Одна из четырёх скульптур — памятник участникам локальных войн и конфликтов. В его открытии принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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