Сравниваем размер кораблей из «Звездных войн» с объектами реального мира

Любимые многими фильмы «Звездные войны» показывают нам будущее, к которому мы так и не пришли. Мы не знакомы с другими цивилизациями, не можем свободно перемещаться между планетами и солнечными системами, да и световых мечей не придумали. Уж тем более у нас нет такого многообразия космических кораблей. А если бы были, на что они были бы похожи? Наши коллеги из Business Insider сравнили размер кораблей из «Звездных войн» с тем, что мы можем увидеть в нашей вселенной.

Начнем с наземного корабля, который хоть и летает, но не сможет отправить капитана в далекий космос. На таком транспортом средстве передвигалась по планете героиня Дэйзи Ридли . Ее корабль по размеру можно сравнить с обычным африканским слоном. Длина такого транспортного средства — почти 3,5 метра.

Перейдем к знаменитым кораблям X-Wing, благодаря которым отважные пилоты так успешно борются с силами империи. Этот маневренный корабль можно сравнить с частной яхтой. Его длина составляет 12,5 метра.

Знаменитый «Тысячелетний сокол» коллеги из Business Insider решили сравнить с новогодней елкой Рокфеллера, высота которой составляет 33,5 метра. В квартиру такую елку поставить не получится.

Длину корабля Кайло Рена, злодея из новых фильмов, можно сравнить с высотой статуи Свободы — 46 метров.

А вот длина грузового корабля Хана Соло скорее можно сравнить с высотой небоскреба Empire State Building — 440 метров.