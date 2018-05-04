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Сравниваем размер кораблей из «Звездных войн» с объектами реального мира
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Сравниваем размер кораблей из «Звездных войн» с объектами реального мира 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Любимые многими фильмы «Звездные войны» показывают нам будущее, к которому мы так и не пришли. Мы не знакомы с другими цивилизациями, не можем свободно перемещаться между планетами и солнечными системами, да и световых мечей не придумали. Уж тем более у нас нет такого многообразия космических кораблей. А если бы были, на что они были бы похожи? Наши коллеги из Business Insider сравнили размер кораблей из «Звездных войн» с тем, что мы можем увидеть в нашей вселенной.
Начнем с наземного корабля, который хоть и летает, но не сможет отправить капитана в далекий космос. На таком транспортом средстве передвигалась по планете героиня Дэйзи Ридли. Ее корабль по размеру можно сравнить с обычным африканским слоном. Длина такого транспортного средства — почти 3,5 метра.
Перейдем к знаменитым кораблям X-Wing, благодаря которым отважные пилоты так успешно борются с силами империи. Этот маневренный корабль можно сравнить с частной яхтой. Его длина составляет 12,5 метра.
Знаменитый «Тысячелетний сокол» коллеги из Business Insider решили сравнить с новогодней елкой Рокфеллера, высота которой составляет 33,5 метра. В квартиру такую елку поставить не получится.
Длину корабля Кайло Рена, злодея из новых фильмов, можно сравнить с высотой статуи Свободы — 46 метров.
А вот длина грузового корабля Хана Соло скорее можно сравнить с высотой небоскреба Empire State Building — 440 метров.
Наконец, самое интересное. Знаменитый имперский «Разрушитель» по своим размерам сопоставим с мостом Золотые ворота в Сан-Франциско. Длина разрушителя — 2916 метров.
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