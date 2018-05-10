Ещё
В День Победы сотрудники томской полиции организовали для детей подшефной школы-интерната праздничные мероприятия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение

В День Победы сотрудники томской полиции организовали для детей подшефной школы-интерната праздничные мероприятия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Ни одно торжество воспитанники Моряковской школы-интерната не встречают без участия сотрудников органов внутренних дел. Не стал исключением и праздник Великой Победы.
9 мая инспекторы ГИБДД организовали для своих юных друзей интересную программу. В День Победы ребята побывали на праздничном параде. Сотрудники Госавтоинспекции позаботились о том, что бы воспитанники школы-интерната увидели все происходящее. Для этого ребятам заранее подготовили самые лучшие места для наблюдения за торжественным парадом. Более того, в этом году учащиеся Моряковской школы-интерната приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Практически все дети привезли с собой портреты родственников — участников Великой Отечественной войны.
Затем сотрудники полиции организовали прогулку по Городскому саду и посещение выставки автомобилей времён Великой Отечественной войны. Полевая кухня пришлась как нельзя кстати — дети успели проголодаться.
В Лагерном саду колонна детей поднялась к мемориалу боевой и трудовой славы, где ребята наряду с тысячами благодарных томичей и гостей города возложили цветы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
"Бессмертный полк" по всей России объединил десять миллионов четыреста тысяч человек. В ГУ МВД России по Саратовской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы Сотрудники МВД России поздравили ветеранов с Днем Победы
Комментарии  Ещё 56 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»95
Ловушка для России: нефть уходит за $80516
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1345
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии186
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО164
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение