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Праздничные чаепития в честь Дня Победы пройдут во всех центрах соцобслуживания в Москве
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Праздничные чаепития в честь Дня Победы пройдут во всех центрах соцобслуживания в Москве 

РИАМО 7 мая 2018
Фото: РИАМО
В Москве во всех центрах социального обслуживания пройдут праздничные чаепития, приуроченные к празднованию Дня Победы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
«Во всех центрах социального обслуживания пройдут праздничные чаепития с чествованием наших ветеранов», — сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».
Ранее он сообщил, что в Москве проживают около 76 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них около 11 тысяч — это инвалиды и участники боевых действий, около 62 тысяч являются тружениками тыла.
В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На военном параде будут впервые показаны боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой самолет Су-57, многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», комплекс разминирования «Уран-6», беспилотный летательный аппарат малой дальности «Корсар». В целом, можно будет увидеть около 200 перспективных образцов военной техники.
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