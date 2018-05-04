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В «Храброво» смоделировали прошлогодние события с аварийным лайнером компании «Аэрофлот»
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В «Храброво» смоделировали прошлогодние события с аварийным лайнером компании «Аэрофлот» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
3 января 2017 пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Тогда работу аэропорта парализовало на сутки. Сегодня спасатели и специалисты воздушной гавани провели учения по эвакуации пассажиров и лайнера.
Во время тренировки использовалось новое оборудование для подъёма и транспортировки воздушного судна, его «Храброво» закупил как раз после прошлогоднего ЧП. Таких масштабных учений в калининградском аэропорту не проводилось больше сорока лет. Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске новостей.
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