В «Храброво» смоделировали прошлогодние события с аварийным лайнером компании «Аэрофлот»

3 января 2017 пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Тогда работу аэропорта парализовало на сутки. Сегодня спасатели и специалисты воздушной гавани провели учения по эвакуации пассажиров и лайнера.

Во время тренировки использовалось новое оборудование для подъёма и транспортировки воздушного судна, его «Храброво» закупил как раз после прошлогоднего ЧП. Таких масштабных учений в калининградском аэропорту не проводилось больше сорока лет. Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске новостей.