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Репетиция первого водного парада прошла в акватории Дона
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Репетиция первого водного парада прошла в акватории Дона 

Деловое сообщество 1 час назад
Сегодня в акватории Дона, на набережной Ростова прошла генеральная репетиция парада в честь столетия СКВО, а ныне ЮВО. Сам парад пройдет завтра, 5 мая. Моряки проведут показательные выступления по захвату судна, разминированию акватории и высадке морской пехоты.
Морской парад проходит в Ростовской области впервые, жители региона смогут полюбоваться на десантные и артиллерийские катера, водолазный катер и многое другое. Корабли пройдут по Волго-Донскому судоходному каналу протяженностью 101 километр и преодолеют на своем пути 13 шлюзов. Кроме морской, будет еще сухопутная часть — на Театральной площади, и авиационная.
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