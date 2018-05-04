Репетиция первого водного парада прошла в акватории Дона 

Сегодня в акватории Дона, на набережной Ростова прошла генеральная репетиция парада в честь столетия СКВО, а ныне ЮВО. Сам парад пройдет завтра, 5 мая. Моряки проведут показательные выступления по захвату судна, разминированию акватории и высадке морской пехоты.
Морской парад проходит в Ростовской области впервые, жители региона смогут полюбоваться на десантные и артиллерийские катера, водолазный катер и многое другое. Корабли пройдут по Волго-Донскому судоходному каналу протяженностью 101 километр и преодолеют на своем пути 13 шлюзов. Кроме морской, будет еще сухопутная часть — на Театральной площади, и авиационная.