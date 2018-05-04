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На полигонах Восточного военного округа к летнему периоду обучения подготовят новые мишени
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На полигонах Восточного военного округа к летнему периоду обучения подготовят новые мишени 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Так, для подготовки гранатометчиков и снайперских пар будут установлены специальные мишени, обозначающие автомобили в кузове пикап и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве.
На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа к началу летнего периода обучения будут подготовлены новые мишени, которые впервые стали применятся в текущем году.
Так, для подготовки гранатометчиков и снайперских пар будут установлены специальные мишени, обозначающие автомобили в кузове пикап и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве. Поражать такие мишени планируется с дистанции в 500 метров.
Запланирована подготовка более 120 комплектов полигонного оборудования, проведение технического обслуживания свыше 10,7 тыс. мишенных установок на 20 полигонах округа
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